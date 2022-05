Drittklässler erleben Fußballtag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. April kamen die beiden dritten Klassen der Nonnenbachschule in den Genuss, ein Fußballtraining der besonderen Art absolvieren zu dürfen. Zwei Trainer des Fußballcamps Schmid aus Wangen kamen eigens, um die Kinder für das Fußballspielen zu begeistern. Die Kinder merkten schnell, dass es im Fußball nicht nur ums Kicken und „Draufbolzen“ geht, viel mehr um Koordination, Ballgefühl, Übersicht und Reaktionsschnelligkeit. So rauchte nach mancher Koordinationsübung mit Händen und Füßen den Kindern der Kopf. Gar nicht so einfach, einen Ball kontrolliert mit dem Fuß an zu tippen und nebenher einen kleinen Tennisball hochzuwerfen und wieder aufzufangen. Da wurde gedribbelt und gepasst, Tricks ausprobiert und natürlich zum Schluss auch noch „richtig“ Fußball gespielt. Nach zwei intensiven Stunden waren die Kinder mental und auch körperlich ausgepowert. Aber sie waren sich einig: Das hat richtig Spaß gemacht!

Zur Erinnerung an diesen besonderen Fußballtag erhielten die Kinder einen Sportbeutel. Ein herzlicher Dank gilt den Trainern des Fußballcamps Schmid, der Firma futuresport und dem Kressbronner Autohaus Biggel, die diesen Tag für die Drittklässler ermöglichten.