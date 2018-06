Dritte Ultramarin-Boatshow lockt Samstag und Sonntag nach Gohren

Pünktlich zum Start in die neue Wassersportsaison werden bei der Ultramarin-Boatshow in der Meichle + Mohr Marina in Gohren die neuesten Motor- und Segelboote gezeigt. Der Eintritt zur Ausstellung, die am 5. Und 6. Mai stattfindet, sowie zu den Workshops und Vorträgen ist frei. Auf der mit über 60 Ausstellern und Händlern von Jahr zu Jahr größer werdenden Boatshow können Besucher Schiffe jeglicher Größe und Preisklasse im Hafenbecken unter die Lupe nehmen. Bei den Segelbooten werden die neuesten Yachten, sportliche Boote für die Regattabahn und klassische Segelyachten ausgestellt. Die Motorboothersteller sind mit Bade- und Ausflugsbooten, Retro-Sportbooten aus Mahagoni oder großen Motoryachten vertreten. Im Rahmenprogramm gibt es Workshops zu Unterwasseranstrichen, Bootspflege, schnelleres Segeln oder perfektes Navigieren. In einem Tauchbecken können Tauchbegeisterte ab zwölf Jahren erste Erfahrungen sammeln. Außerdem wird eine Kinderecke eingerichtet. Die Boatshow beginnt jeweils um 9.30 Uhr.