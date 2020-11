Diebesbeute: Dieseltreibstoff

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in einem Kieswerk die Tankdeckel eines Saugbaggers aufgebrochen und aus den Tanks mehr als 1000 Liter entwendet. Die Unbekannten gelangten mit einem am Ufer gelegenen Ruderboot, dessen Sicherungskette sie zuvor durchtrennt hatten, zu dem Bagger, wo sie den Treibstoff vermutlich in Fässer umpumpten.

Diese brachten sie mit dem Boot an Land und transportierten sie mit einem größeren Fahrzeug ab.

Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei dem Kieswerk in Kressbronn-Reute beziehungsweise der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Erbeten wird dies unter der Telefonnummer 07541 / 70 10.