Diebe brechen Sprinter auf und stehlen Werkzeug

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche ein in der Pfänderstraße in Kressbronn geparktes Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Laut Polizeibericht wurde die Tat jetzt erst angezeigt.

Die Diebe knackten die Hecktüre und gelangten so in das Fahrzeug, heißt es. Sie stahlen draus mehrere Arbeitsmaschinen der Marke Hilti, deren Wert auf etwa 1700 Euro beziffert wird. In den vergangenen Wochen sei es im Bereich Markdorf, Friedrichshafen und Lindau immer wieder zu gleich gelagerten Aufbrüchen gekommen, teilt die Polizei mit.