„Die wilden 70er“: Sozialverband feiert Fasnet

Der Sozialverband VdK Kressbronn feiert am Samstag, 23. Februar, 70er-Fasnet. Beginn ist um 14.30 Uhr, Einlass ist um 14 Uhr, barrierefrei im Sportrestaurant TV in Kressbronn. „Nach dem Motto ,Die wilden 70er-Jahre’ werden wir feiern, was die gute Laune hergibt“, heißt es in der Vorschau. Die Akkordeongruppe „Die Jungen Oldies“ begleiten den Nachmittag, zudem gibt es auch Akteure aus den eigenen Reihen. Nichtmitglieder sind willkommen und zahlen einen Beitrag von 9,50 Euro am Einlass. Bitte anmelden wegen der Plätze. Wer Hilfe zum Kommen benötigt, melde sich bitte rechtzeitig bei den Vorständen.