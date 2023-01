Die Sternsinger aus Kressbronn machen sich auf den Weg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ – unter diesem Motto machen sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Anfang Januar als Königinnen und Könige verkleidet auf den Weg, um Spenden für das diesjährige Partnerland Indonesien und viele weitere Projekte für Kinder weltweit zu sammeln.

Die SternsingerInnen freuen sich darauf am 5., 6. und 7. Januar in Kressbronn, Betznau und Gohren unterwegs zu sein und Gottes Segen bringen zu dürfen – persönlich an der Haustüre oder als „stiller Segen“ in den Briefkasten gelegt.

Am Freitag, 6. Januar sind einige der Königinnen und Könige auch beim Gottesdienst in der Katholischen Kirche Kressbronn um 10.30 Uhr anzutreffen.

Gemeinsam können wir Segen füreinander sein! Gerne darf die Sternsingeraktion mit einer Spende unterstützt werden – per Überweisung auf das Konto der Kressbronner Kirchengemeinde: IBAN: DE07 6519 1500 0200 9020 08, BIC: GENODES1TET, Kennwort: „Sternsinger“ – oder ganz bequem online unter: https://spenden.sternsinger.de/0o-wqw-i

Egal, ob klein oder groß: Jeder Beitrag zählt! Herzlichen Dank.