Die „Stars“ des Bildzungszentrums feiern ihren Abschluss

Das Bildungszentrum Parkschule hat am Freitagabend in der Kressbronner die Zehntklässler mit der feierlichen Zeu8gnisübergabe verabschiedet. Den Besuchern bot sich ein besonders glamouröses Bild, wie man es vielleicht auf Filmpremieren erwartet, wie die Schule schreibt. Die Schüler hatten sich für diesen besonderen Abend in Schale geworfen

Rektor Reinhard Großmüller sprach in seiner Begrüßungsrede von den „Stars, die leuchten, die aber auch ihre Wurzeln brauchen um im Leben ihre volle Strahlkraft zu bekommen“. Lara Klotz und Alexander Schmidt führten gekonnt durch das Programm, bei dem es immer wieder zu kleinen Spielduellen zwischen Lehrern und Schülern kam. Nach jedem Spiel wurden die Lehrer von den Moderatoren auf der roten Couch interviewt.

Die Entlassschüler bedankten sich bei ihren Klassenlehrern mit sehr persönlichen Geschenken für die vergangenen zwei gemeinsamen Jahre am Bildungszentrum. In Ihrer Rede beschrieb Schülersprecherin Hannah Stephan die Zeit als Schüler am Bildungszentrum.

Im Anschluss wurden die Schüler auf die Bühne gebeten und nahmen ihre Zeugnisse entgegen. Die Klassenlehrer der Klassen und Rektor Reinhard Großmüller gratulierten zur bestandenen Prüfung.

Besonders geehrt wurden die herausragenden Leistungen der Preisträger Malina Brugger, Moritz buck, Kevin Deak, Dino Dervisevic, Christina Gams, Simon Heinzelmann, LIsa Kauter, Luis Kramer, Thilo Küchle, Lisa Mayr, Lucy Rieger, Nikolas Röther, Nicolas Schmok und Anthea Wirth. Einen Sonderpreis für sein soziales Engagement in der Klassengemeinschaft erhielt Luca Bergmann. Mit einem Notendurchschnitt von 1,1 wurde Luis Kramer Jahrgangsbester.

Konrektor Stefan Weigele bedankte sich mit einem kleinen Präsent bei Oliver Ege, Richard Gauger, Simon Heinzelmann und Michael Zirn für ihr Engagement bei der „ifm-school-robotics-challenge 2018“. Zum Schluss der Wertschätzung für besondere Leistungen bat Konrektor Stefan Weigele die Technik-Schüler der Klassen 10b und 10c auf die Bühne. Die Schüler waren am Projekt „autonomes Fahren“ beteiligt, das dieses Jahr beim „NANU!?“-Wettbewerb der Realschule in der Landeshauptstadt Stuttgart den Sonderpreis erhalten hat.

Wehmut breitete sich im Saal aus, als Lara Klotz stellvertretend für alle Schüler die Schulzeit am Bildungszentrum in ihrer Abschlussrede vorbeiziehen ließ.

Mit einem letzten musikalischen Gruß der Band mit Angelina Schmid am Piano, Marc Heimpel am Schlagzeug, Michael Zirn an der Trompete, Tobias Rundel am Bass und Caecilia Thierjung als Sängerin endete der Abend.