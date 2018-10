„ Die ,schwäbsche Eisebahne’ ist alles andere, aber nicht schwäbisch“

Auf mäßiges Interesse ist am Donnerstagabend in der Lände der Vortrag des 83-jährigen Wilhelm Karl König aus Reutlingen über „Schwäbisch als Sprache“ gestoßen.

In den vergangenen Jahren konnte Ulrike Martin schon zwei Mal Schwäbisch-Experten wie Hermann Wax aus Ehingen nach Kressbronn einladen, die in lebendigen Vorträgen Einblicke in eine sich stark verändernde und durch die Gegebenheiten des modernen Lebens langsam verschwindende Mundartvielfalt vermittelten. Der Referent, Herausgeber der Zeitschrift für die Mundart „schwädds“, die nach seiner Aussage die beste auf dem Markt sei, setzte sich an den Lesetisch, blickte in seinen Manuskriptordner, las und blätterte. Obwohl ein Großteil der Anwesenden wegen der leisen Stimme Probleme hatte, dem Vortrag zu folgen, wurde er nur kurz etwas lauter. Ohne Blickkontakt zum Publikum spulte er sein Programm ab, sprach viel über Lautverschiebungen und Verschleifungen, was einiges Hintergrundwissen voraussetzte.

Der gleiche Kuddelmuddel

Schon der Einstieg zeigte, was der Experte alles drauf hatte: „Das Lied von der schwäbsche Eisebahne ist alles andere, aber nicht schwäbisch“, konstatierte er und wies genüsslich Fehler um Fehler nach. Er mag Recht gehabt haben, dass heutzutage viele nicht mehr wissen, was ein Kondukteur ist, dem das wütende Bäuerle die Überreste seines Geißbocks an den Ranzen schmeißt. Das Lied „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“ sei der gleiche Kuddelmuddel. König fasste zusammen: „Schwäbisch entsteht nicht dadurch, dass man ein ‚-le‘ daranhängt.“ Er stellte fest: „Schwäbisch ist das Hochdeutsch.“ Und dann ein Spruch zur Auflockerung: „Mit vollgschissene Hosa isch leicht schtinke.“ Der Spruch ist allerdings beileibe nicht nur hier bekannt. Vor Jahren hat der Oberbürgermeister aus dem niederbayerischen Landshut damit den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber in Rage gebracht.

Im Schnelldurchgang streifte König verschiedene schwäbische Dialekte, behandelte das Schweizerdeutsch – welches eigentlich? -, dann erfuhren die Zuhörer, dass in den großen Städten oft weiße Flecken entstanden seien, das heißt, der Dialekt sei dort am Aussterben. Auch auf dem Land sei das infolge der veränderten Lebensweise zu beobachten. Eine positive Entwicklung sieht der Referent dagegen am östlichen Bodensee. Wichtig sei der „isch“-Laut. Sitten und Bräuche würden durch den Dialekt verbreitet.

Zum Schluss dann die Feststellung: „Das Schwäbische ist dem Hochdeutschen näher als jeder andere Dialekt“ – eine Aussage, die nur von Fachleuten zu überprüfen ist, aber doch dem Selbstwertgefühl der Zuhörer schmeichelte. In der anschließenden Diskussion zeigte König deutlich, dass er genau weiß, was Schwäbisch ist, und andere Meinungen nicht gelten lässt.