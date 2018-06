Die Nonnenbachschule macht das Rennen

Parkschule oder Nonnenbachschule – das ist bis zum Schluss die spannende Frage gewesen. Am Mittwochabend hat Kressbronns Gemeinderat mit zwölf zu sieben Stimmen entschieden: Die Grundschulen werden am Standort der „historisch gewachsenen Schule“, wie Bürgermeister Daniel Enzensperger die Nonnenbachschule nannte, zusammengelegt. Bereits in der November-Sitzung hatten die Räte entschieden, dass die Grundschulen aufgrund sinkender Schülerzahlen grundsätzlich zusammengelegt werden. „Ich wünsche mir, dass dieses Ergebnis nun auch akzeptiert wird“, sagte Daniel Enzensperger am Mittwochabend.

Wie berichtet, hatte ein Neubau auf dem Gelände des Bildungszentrums Parkschule zur Auswahl gestanden oder aber die Erweiterung der Nonnenbachschule in Form von zwei Anbauten. Für Kritik sorgte bei dieser Variante der Abriss der Aula. Mehr zu der Entscheidung ist in der morgigen Ausgabe zu lesen.