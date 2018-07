Die Kleinsten und die Großen zeigen ihr Können

Die Kleinsten singen im Park, die Großen in Gattnau: Die Jugendmusikschule lädt für Samstag, 21. Juli, zum Sommerfest der Jugendmusikschule in den Schlösslepark ein. Ab 15 Uhr präsentieren dort die jüngsten Musikschüler ihr Können. Bei schlechtem Wetter geht es in die Jugendmusikschule in Gattnau.

Der Musikgarten unter der Leitung von Anita Zimmermann und die musikalische Früherziehung unter der Leitung von Sibylle Kastner werden in einem einstündigem Programm ihre musikalischen Fortschritte zeigen. Eingeladen sind alle Interessierten und ganz besonders alle Eltern mit ihren Kindern, wie die Jugendmusikschule in einer Pressemitteilung schreibt.

Am Sonntagmorgen findet dann in Gattnau im Anschluss an den Gottesdienst die Sommermatinee der Jugendmusikschule statt. Eröffnet wird das Konzert in der Kirche direkt nach dem Gottesdienst. Franziska Klotzbücher und Swen Stahl werden von Markus Bentele (Trompete) begleitet. Sie werden mit dem Doppelkonzert von Antonio Vivaldi das Konzert musikalisch eröffnen. Weiter geht es dann im St.-Gallus-Saal der Jugendmusikschule.

Nach einem kleinen Aperitif werden die jungen Künstler der Jugendmusikschule ab 10.30 Uhr ihr fortgeschrittenes Können mit Musik aus verschiedenen Stilrichtungen und Epochen präsentieren. Aufgeführt werden Werke von Schubert, Massenet, Hubeau, Vivaldi und anderen. Der Eintritt ist frei. Der Förderverein der Musikschule bewirtet.