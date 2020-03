Die Jüngste gewinnt die Gesamtwertung

Das Rennteam vom Skiclub Kressbronn fuhr am vergangenen Sonntag hochmotiviert zum Bezirksfinale und dem nachgeholten dritten und vierten Kanzi-Cup nach Balderschwang. Das Finale wurde in allen Klassen in zwei einzelnen Slaloms ausgetragen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Pistenverhältnisse dagegen seien für 130 Starter nicht optimal gewesen. Die Folge: schwere Bedingungen, zumindest für die hohen Startnummern. Dennoch absolvierten alle die Läufe mit Bravour, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei zum Teil knappen Zeitabständen konnten die Kressbronner wieder einige Siege und Stockerlplätze erreichen und beendeten so eine erfolgreiche Bezirks-Kanzi-Cup-Saison. Gesamtsiegerin in ihrer Klasse wurde die Jüngste, Marie Bulla. In der Mannschaftswertung schaffte es Kressbronn auf Platz vier des gesamten Bezirks.