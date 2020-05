Die Hofanlage Milz bleibt vorerst zu

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Vorsichtsmaßnahmen bleiben leider auch für die denkmalgeschützte Hofanlage Milz in Retterschen nicht ohne Folgen. Das teilt das Team in einer entsprechenden Presseinformation mit. Die geplante Saisoneröffnung mit dem beliebten „Frühjahrserwachen“ am Sonntag, 17. Mai, konnte nicht stattfinden.

Der Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz möchte in dieser schwierigen Zeit auch weiterhin die Gesundheit an die erste Stelle setzen und daher Vorsicht walten lassen, heißt es in dem Schreiben des Vereins. Die Gemeinde Kressbronn am Bodensee hat bis Ende Juni kommunale Veranstaltungen abgesagt. Diesem schließt sich der Verein demnach an, sodass bis auf Weiteres keine Führungen, Besichtigungen oder Veranstaltungen auf der Hofanlage stattfinden. Ob und wie es mit dem Geschehen auf dem Hof weitergehen wird, ist noch offen und wird aktuellen Entwicklungen entsprechend zu entscheiden sein.

Mit der Einladung zu „Tafelrunden“ bietet der Verein für alle Interessierten und Freunde der Hofanlage, die bei Spaziergängen oder Radtouren Retterschen passieren, derweil eine kleine Entschädigung. An Feiertagen, Samstagen und Sonntagen werden bis auf Weiteres jeweils von 11 bis 17 Uhr an den Außenfassaden der Gebäude mit gebührendem Abstand Informationstafeln angebracht. Sie gewähren gut lesbar und reich bebildert Einblick in die Geschichte des Hofes und seiner Bewohner, in Bauweise, Funktion und Instandsetzung der Gebäude, in die Anlage des Bauerngartens und der Hochstammwiese. Auch wenn die Gebäude verschlossen bleiben, kann man sich zur Lektüre im Hofraum, um die Gebäude und im Garten aufhalten. Dabei muss unbedingt auf die Einhaltung der Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen geachtet werden.

Bis es wieder richtig losgehen kann, waren und sind die Aktiven des Vereins dennoch gut beschäftigt, informieren die Mitglieder. So wurden die rund 40 Obstbäume der Hochstammanlage zurückgeschnitten, die Wiesen im Obstgarten und im Hofraum müssen regelmäßig gemäht werden. Im Bauerngarten wird fleißig gejätet, gepflanzt und gegossen. Handwerker haben kleinere Sturmschäden an Dächern und Läden repariert. Der Sockelputz des Haupthauses muss stellenweise ausgebessert und mit Kalkfarbe gestrichen werden. Wie alljährlich werden die Gebäude mit ihren zahlreichen Räumen und Fenstern vom Winterschmutz gereinigt. Außerdem wird eine bislang nicht zugängliche Dachkammer für künftige Besichtigungen vorbereitet.