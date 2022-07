Die Freundschaft vertiefen

Seit 2010 besteht eine Gemeindepartnerschaft mit der kroatischen Gemeinde Biograd Na Moru. Biograd Na Moru hat circa 5600 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt in der Region Zadar. Ende Juni reiste eine Delegation aus Kressbronn in die Partnergemeinde nach Kroatien und festigte die Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden. Davon berichtet die Gemeindeverwaltung in einem Schreiben.

Die Gemeinde Biograd Na Moru zeigte sich von seiner schönsten Seite und bei herrlichem Sonnenschein wurde der Delegation ein abwechslungsreiches und interessantes Programm geboten. Bürgermeister Ivan Knez freute sich über den Besuch aus Kressbronn und wünschte sich, dass die Freundschaft der beiden Gemeinden – insbesondere unter den Jugendlichen – weiter vertieft wird. Gerade der persönliche Austausch zwischen den Menschen sei wichtig. In einem Dankschreiben an Bürgermeister Ivan Knez lud Bürgermeister Daniel Enzensperger zu einem Gegenbesuch im Jahr 2023 ein. Aus terminlichen Gründen konnte er an der Reise nicht teilnehmen.

Neben den offiziellen Zusammentreffen der Repräsentantinnen und Repräsentanten ist jedoch vor allem der kulturelle und freundschaftliche Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Menschen, die sich einbringen und am Austausch teilnehmen, sind die Basis einer aktiven Partnerschaft zwischen den Gemeinden. Das Leben und die Kultur anderer Nationen kennenzulernen ist dabei eine wertvolle Bereicherung für alle, die an dem Austausch teilnehmen, heißt es im Bericht der Gemeinde weiter. Wer Interesse hat, sich persönlich einzubringen, ist jederzeit willkommen und kann sich gerne an den Beauftragten für Biograd Na Moru, Andreas Wagner, unter Telefon 07543/9662-31 oder per E-Mail an andreas.wagner@kressbronn.de wenden.