Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist zu stellen

Bootsbesitzer, die ihr Schiffchen in Kressbronns Hafen liegen haben und nicht in Kressbronn wohnen, müssen Kurtaxe zahlen. Dagegen hatten nun schon zum zweiten Mal die Hafenbetreiber, die Angler, die Segler und der Yachtverein eine Normenkontrollanfrage beim Verwaltungsgericht gestellt. Zum zweiten Mal stößt sich das Gericht an der Satzung, und die Gemeinde muss etwas ändern. Es wird unter dem Strich aber nur billiger für die Bootseigner. Nach der ersten Änderung mussten alle Boote berücksichtigt werden, auch die, auf denen man gar nicht übernachten kann. Nach der zweiten Änderung der Satzung aufgrund eines Gerichtsurteils wird die Kurtaxe preiswerter, weil die Gemeinde laut Gericht nicht davon ausgeht, dass stets zwei Personen an Bord sind und das auch nicht 30 Tage im Jahr.

Das klingt schon weit von der Realität entfernt. Zum ersten sind die eigentlich Leidtragenden in dieser Sache die Angler und Sportbootfahrer, die auf ihren Boote nicht schlafen können und das auch nicht wollen. Die kommen auch schon mal alleine an Bord. Schaut man sich zum zweiten jedoch die großen Segel- und Motoryachten an, dann dürfte es schon sehr merkwürdig sein, sich ein derart teures Hobby zu zu legen, das dann alleine und vor allem nur an 15 Tagen im Jahr auszuüben.

Aber das von Bürgermeister Enzensperger angesprochene „soziale Gerechtigkeitsempfinden“ kommt hier definitiv zu kurz. Vor Gericht geht es aber nicht um soziale Gerechtigkeit, sondern um Recht. Wenn man in Kressbronn die Kleinboot- und Sportboot-Besitzer, Angler und Ruderbootsfreunde vor solchen Kosten schützen möchte, ginge das juristisch nur, wenn gar keine Kurtaxe für Dauerliegeplatzbesitzer erhoben wird – übrigens so, wie das alle anderen Gemeinden westlich und östlich Kressbronns auch tun. Auch nicht bei denen, die es sich sicherlich leisten könnten.