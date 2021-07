Die Deutschland-Radtour „querFeldein“ kommt nach Kressbronn

Am 12. Juli kommt das Team von querFeldein mit seinen Begleitern, zu denen auch der Landtagsabgeordnete Martin Hahn gehört, auf seiner Etappe „An Apple a day“ von Lindau nach Kressbronn.

Dabei ist der Obstbaubetrieb Haas das Etappenziel. Hier will sich das querFeldein-Team mit den Mitfahrern des Tages laut einer Pressemeldung bei der Familie Haas über den Obstanbau am Bodensee und weitere Themen informieren. Mitradeln können alle Interessierten. Start der Etappe ist um 10.30 Uhr am Bahnhof Lindau. Genauere Infos finden sich unter www.querFELDein-tour.de

„QuerFeldein“ ist ein Projekt, das die Landwirtschaft in Deutschland zum Thema machen will. Jeder kann an der Tour teilnehmen – analog und digital über Social Media. Die gesamte Tour wird mit Kameras begleitet und eine Dokumentation daraus produziert. Gereist wird mit einfachen Grundsätzen: kein Verbrennungsmotor, kein Hotel ist erlaubt. Start ist auf einer Alm in Bodenseenähe auf. Die 1000 Kilometer lange Reise macht auf ihren Etappen halt bei den verschiedensten landwirtschaftlichen Betrieben. Das Endziel der Tour liegt im Kreis Recklinghausen.