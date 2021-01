Die bewegte Glockengeschichte von Gattnau

Auch eine der acht Glocken der Basilika St. Martin in Weingarten, die in den beiden 58,8 Meter hohen Türmen hängen, hat Geburtstag: die „Hosanna“, die älteste und mit 6190 Kilogramm größte Glocke der Basilika sowie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie wurde 1490 von der Stuttgarter Glockengießerei Hans Ernst gegossen. Eine mittlerweile nicht mehr existierende Glockenschweißerei hat 1968/1990 einen Riss in der „Hosanna-Glocke“ repariert. Die Glocke trägt einen reichhaltigen Reliefschmuck, der erstmals Bezug auf den Blutritt nimmt. 1993 wurde die 4400 Kilogramm schwere „Gloriosa“ gegossen, die im selben Turm hängt wie „Hosanna“. Als Festglocke entlastet sie die alte Dame.

Dass Glocken nicht nur in Weingarten und in Gattnau, sondern über die Region hinaus eine große Bedeutung haben, belegen immer wieder Ereignisse. So riefen Anwohner der Schlosskirche in Friedrichshafen 2018 die Polizei – es sei etwas nicht in Ordnung. Der hinzugezogene Glockenkenner Karl Reinhard Krüger stellte fest, dass zwei Grundtöne nicht miteinander können, was auf einen Riss hindeutete. Tatsächlich stellte sich mittels eines Prüfungsverfahrens aus der Industrie heraus, dass die drittgrößte Glocke der Schlosskirche einen 20 Zentimeter langen Riss hatte.

Eine Überlieferung aus Laimnau hat Alois Hertnagel aufgezeichnet. Dort wurden im Jahr 1919, wie auch in anderen Gemeinden die Glocken zur Ablieferung ausgerufen – man brauchte Material. Mit Hilfe von Flaschenzügen habe Josef Dingler senior seinerzeit die Glocken in Laimnau vom Glockenstuhl geholt. Einige Tage hätten sie auf einem eisenbereiften Brückenwagen vor dem alten Schulhaus zur Abholung bereit gestanden – bis eines Tages der Wagen und die Glocken fehlten. Die Glocken blieben verschwunden – auch Landjäger Fuchs, der mit der Suche beauftragt worden war, konnte keinen Erfolg vermelden. Erst 1924 wurde das Geheimnis gelüftet: Josef Dingler senior und Max Wenzler hatten nachts die eisenbereiften Räder mit Säcken umwickelt und den Wagen zum Hahnenbuch gefahren, wo sie die Glocken vergruben. Gottlieb Strauß beseitigte am nächsten Morgen sämtliche Spuren, indem er mit den Pferden das Feld überackerte.

Noch heute erinnert eine Tafel mit einem Gedicht am Hahnenbuch in Laimnau – dort ist auch der Spielplatz - an diese abenteuerliche Glockengeschichte. Weil Laimnau größere Glocken bekommen hat, war aber die Rettungsaktion von Josef Dingler senior und Max Wenzler nicht umsonst: Die Glocken selbst fanden wieder einen Platz im Glockenturm – in Tannau, wie Hubert Dingler, Enkel von Josef Dingler senior, sagt. (hin)