Diakon lädt zur Zusammenarbeit ein

Die katholische Erwachsenenbildung Seegemeinden bietet 2019 ein umfangreiches und vielfältiges Programm an. Neben kostenfreien Abendveranstaltungen während der ökumenischen Vesperkirche von 28. Januar bis 2. Februar samt der ökumenischen Bibelwoche von 22. bis 24. Januar, wird es zahlreiche interessante Veranstaltungen wie Spieleabende, einen Fahrradgottesdienst, Didgeridoo sowie neben weiterem auch Bogenschießen und Trommelseminare für Männer und Frauen geben.

Ein umfangreiches Freizeit-, Meditations- und Lernprogramm hat die katholische Erwachsenenbildung Seegemeinden für 2019 aufgestellt. Wie der ständige Diakon Dieter Walser im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, habe man bei den Angeboten auf Breite und Abwechslung gesetzt: „Als Ort der Begegnung haben wir in Kooperation mit allen zehn evangelischen, neuapostolischen und katholischen Kirchengemeinden in den Kommunen Eriskirch, Langenargen und Kressbronn 2018 die Vesperkirche ins Leben gerufen. Für dieses Jahr wird es eine Neuauflage im katholischen Gemeindehaus Langenargen geben. Die Nachfrage war sensationell, das Angebot wurde von allen Seiten gelobt“, sagt Walser. Wichtig sei ihm und dem Team, dass jeder, egal welchen Alters, sozialer Schicht, Religion, Nation oder Kultur zur Vesperkirche kommen kann. Dabei setze man ein Zeichen und fördere die Solidarität aller Mitbürger. „Die Vesperkirche finanziert sich aus Spenden. Dadurch sind wir in der Lage, für 1,50 Euro ein Mittagessen inklusive Getränke, Kaffee und Kuchen anzubieten, wobei jeder, der mehr hat, auch gerne mehr geben darf. Außerdem bieten wir einen kostenlosen Transfer mit einem Kleinbus ab Gattnau, Kressbronn, Eriskirch und Oberdorf. Zudem freuen wir uns, dass alle drei Bürgermeister an einem Tag das Essen ausgeben werden“, so der Diakon.

Seele, Geist und Körper stärken

Neben Veranstaltungen für Männer und Frauen wie Kleinkunst und Kabarett, Filmabende, Konzerte oder auch spezielle Spieleabende, werde man laut Dieter Walser Tipi-Runden, Hungertuchandachten, Jahreszeitenimpulse, intuitives Bogenschießen, Wald-Wellness und -Heilung, Lesungen sowie Didgeridoo und Trommelseminare anbieten. Spezielle, auf Männer zugeschnittene Programme runden neben der Bibelwoche für alle das Jahresangebot ab: „Aktionen wie Vanta Hanuva mit dem Kennenlernen von Tai-Chi, eine Männer-Tipi-Übernachtung, eine Männer-Berge-Initiations-Wanderung oder der diözesane Männertag erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Mit unseren Zusammentreffen, nicht nur in der Erwachsenenbildung, fördern wir den Geist, die Seele, beleben den Körper, stärken unsere Psyche“, betont der dreifache Familienvater, der seine Hauptaufgaben in der Asyl- und Flüchtlingsarbeit, in der Kindergarten- und Jugendarbeit, in der Abhaltung von Taufen, Trauungen und Beerdigungen sowie im karitativen Bereich sieht. Überhaupt freue er sich über die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Kirchengemeinden. „Je länger wir in den sechs Seelsorgeeinheiten Seegemeinden zusammenarbeiten, desto mehr bilden wir eine geschlossene Einheit, die die vielfältigen Aufgaben sehr gut meistert.“