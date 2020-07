Der wundersame Herr Wunderle schaut in der Konzertmuschel vorbei

In der Konzertmuschel im Schlösslepark in Kressbronn steht am Mittwoch, 15. Juli, ab 17 Uhr „Der wundersame Herr Wunderle“ auf der Bühne. Er unterhält Kinder ab vier jahren laut Verwaltung mit Kindertheater, Magie, Musik und Mitmachsachen.

Herr Wunderle hat in dem Stück ein Wundermittel gekauft. Das hätte er den Kindern gerne gezeigt – aber jetzt ist das Häsle Susi davongelaufen, das muss natürlich zuerst gefunden werden. Da helfen die Kinder mit und ein Wundermittel, das sich sogar selber zwischen bunten Tüchern findet, obwohl es vorher gar nicht da war, das könnte eigentlich auch gut helfen. Aber es macht halt, was es will.

Der Eintritt ist frei, um Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen wird gebeten. Besucher sollten einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen sowie einen vorausgefüllten Zettel mit Namen und Telefonnummer. Kinder dürfen nur in Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson. teilnehmen. Bei Starkregen/Sturm entfällt die Veranstaltung.