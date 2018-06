Der neue Rettungswagen ist stationiert

Bei einem Pressetermin hat Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger im Beisein der freiwilligen Feuerwehr, des DRK-Ortsvereins sowie des DRK-Bodensee-Oberschwaben am Montag die neue Garage für den Rettungseinsatzwagen vorgestellt. „Es ist wichtig, dass wir diesen Standort am Gebäude der Feuerwehr für das Einsatzfahrzeug, das erst seit Januar dieses Jahres in Kressbronn stationiert ist, gewählt haben. Jetzt können unsere Retter noch schneller und effektiver an Einsatzorten in und um unsere Gemeinde eintreffen. Der Bedarf, die Notwendigkeit für ein neues, eigenes Fahrzeug und somit für einen entsprechend geeigneten Standort war einfach gegeben“, sagte Enzensperger, der in diesem Zusammenhang dem Gemeinderat für seine positive und schnelle Entscheidung ebenso dankte, wie allen, die am Projekt beteiligt waren. Rund 70 000 Euro nahm die Kommune für die großzügig gestaltete Garage mit elektrischem Tor in die Hand. Wie Robert Hohl vom DRK-Bodensee-Oberschwaben sagte, habe man bereits in diesem Jahr 530 Einsätze mit dem Fahrzeug von dieser Wache aus gefahren. (ah)