Der neue Kirchengemeinderat ist im Amt

Mit der konstituierenden Sitzung hat der neue Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde St. Maria, Hilfe der Christen in Kressbronn, seine Arbeit aufgenommen. Als zweiter Vorsitzender wurde Christof Binzler in seinem Amt bestätigt, seine Stellvertreterin ist Eleonore Neff, teilt die Kirchengemeinde in einem Pressetext mit.

Im Verwaltungsausschuss sind Claudia Martin, Petra Genesis, Christof Binzler und Josef Kaiser vertreten. Im gemeinsamen Ausschuss in den Seegemeinden vertreten Christof Binzler und Josef Kaiser die Kressbronner Kirchengemeinde sowie Stefan Weigele im Dekanatsrat. In dieser ersten Sitzung wurden sowohl die weiteren Ämter verteilt, als auch aktuell anstehende Themen erstmalig in der neuen Zusammensetzung diskutiert.

Die nächste Sitzung des Kirchengemeinderat findet am kommenden Dienstag, 12. Mai, um 20 Uhr im Pfarrhaus statt. Wie zu jeder KGR-Sitzung ist die interessierte Öffentlichkeit eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Organisation des Fronleichnamsfestes sowie Aktuelles rund um die Kirchenrenovierung.

Der neu zusammengesetzte Kirchengemeinderat wird in den kommenden fünf Jahren zusammen arbeiten und sich den Anliegen der Gemeindemitglieder annehmen, heißt es abschließend in dem Pressetext.