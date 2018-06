Zum ersten Mal hat der Kressbronner Handels- und Gewerbeverein jetzt eine Broschüre herausgebracht – und die kann sich sehen lassen: Auf knapp 70 Seiten stellen sich nahezu alle Mitglieder des Kressbronner HGVs vor – einschließlich einer kurzen Beschreibung, der Adresse und Öffnungszeiten. „So etwas hat es bislang noch nicht gegeben“, sagt Michael Biggel, der Erste Vorsitzende des Vereins.

Kaum Mitglied im Handels- und Gewerbeverein, hatte das Büro „Hinterland“, ein Büro für visuelle Kommunikation in Kressbronn, schon den ersten Auftrag im HGV, wie Mark Minkner mit einem Schmunzeln berichtet. So sei „Hinterland“ für die Umsetzung zuständig gewesen, habe unter anderem beispielsweise das Layout entworfen. Dabei galten enge Vorgaben, was den Umfang und die Gestaltung der Seiten anging. Den Text unter dem jeweiligen Dienstleister konnte jedes Mitglied dagegen selbst einbringen – wie auch das aussagekräftige Foto. „Wir wollten kein plumpes Anzeigenblatt, sondern eine Infobroschüre“, macht Andreas Kling, in dessen Druckerei das Heft mit dem Titel „Wir in Kressbronn am Bodensee“ entstand, deutlich. Finanziert wurde das Büchlein übrigens von den Mitgliedsbeiträgen – und auch für die Nutzer ist das Mitnehmen kostenlos.

Unterteilt in die Bereiche „Einkaufen und Erleben“, „Freizeit und Aktivität“, „Genuss und Übernachtung“ und „Handwerk und Service“ stellt sich der überwiegende Teil der HGV-Mitglieder mit einer kurzen Beschreibung des Unternehmens, den Öffnungszeiten und der Adresse vor. Ein Ortsplan sorgt für die notwendige Orientierung. Individuell, vielfältig, lokal: „Gerade der Mix aus Geschäften, Dienstleistungsbetrieben, Hotels und Restaurants macht Kressbronn aus – das wollen wir zeigen“, sagt Sibylle Haist, HGV-Schriftführerin. Und Andreas Kling ergänzt: „Man muss nicht immer gleich nach Ravensburg oder Friedrichshafen fahren – wir haben alles hier vor Ort.“