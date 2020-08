Die Mitglieder der Narrenzunft Haidachgeister haben sich zur Hauptversammlung getroffen. Um allen Corona-Vorgaben Rechnung zu tragen, kam man in der Kressbronner Festhalle zusammen. Die Zunft erarbeitete zuvor ein Hygienekonzept für das Treffen. Das Fazit der Haidachgeister: „Die Situation war ungewohnt, letztlich gab es viel zu wählen und am Ende viel Positives.“

66 Mitglieder hat die Zunft zu dem Treffen begüßen können. Außerdem waren Bürgermeister Daniel Enzensperger sowie Dietmar „Dietze“ Dreher und Klaus Pichler von den Griesebigger zu Gast.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde eine Gedenkminute für das langjährige Mitglied Karl-Heinz „Karli“ Roth abgehalten, welches vor Kurzem viel zu früh von uns gegangen ist. Danach informierte der Zunftmeister über die Vorstandstätigkeiten des vergangenen Jahres und gab einen Ausblick auf geplante Aktivitäten des Vereins für das kommende Jahr. Der Ausblick fiel coronabedingt sehr kurz aus.

Danach wurde zum ersten Mal in dieser Form an Schatzmeisterin Lisa Brugger übergeben, um den Jahresabschlussbericht zu verlesen – sie hatte in der vorherigen Hauptversammlung das Amt des langjährigen Schatzmeisters Klaus Bodenmüller übernommen. Dieser hatte, zusammen mit Martin Weiß, nun das Amt des Kassenprüfers inne. Beide Berichte – sowohl der Jahresabschlussbericht, mit einem sehr guten finanziellen Ergebnis als auch der Bericht der Kassenprüfer – fielen positiv aus.

Bürgermeister Daniel Enzensperger und die Delegation der Griesebigger überwachten in der Folge die anstehenden Wahlen. Zur Wahl standen die Ämter des Vize-Zunftmeisters, Kanzelars sowie des Zeugwartes. Am Ende standen Tatjana Feuerer als Vize-Zunftmeister (bisherige Amtsinhaberin), Edgar Schölderle als Kanzelar (neu im Amt) sowie Patrick Weckerle als Zeugwart (vorherigrt Kanzelar) fest. Verabschiedet aus dem Zunftrat wurde Fabian Schlosser. Er hatte das Amt des Zeugwartes vier Jahre inne. Ihm wurde als Dank der Vorstandsorden sowie ein Geschenk überreicht. Nach den Wahlen gab der Zunftmeister die diesjährigen Neuaktiven Leon Brugger, Hannes Mayr, Alma Euperle, Christian Selchow, Thomas Mayer, Dierk Gleichmann bekannt. Auch freuen durfte man sich über die Anwesenheit der neuen Passivmitglieder Erich Fundinger und Anna Messmer.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung waren drei Beschlüsse der Vorstandschaft sowie sechs fristgerecht eingereichte Anträge aus der Mitgliedschaft. Unter anderem musste über eine temporäre Aussetzung der Punktekarte aufgrund der aktuellen Situation, über eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge oder eine Einführung eines Ordens plus Regelung für langjährige Mitglieder abgestimmt werden. Die konstruktiven Diskussionen zu den einzelnen Punkten, die Tatsache dass sich so viele Mitglieder mit so vielen Anträgen Gedanken um den Verein machen und auch die Vielzahl an kompetenten Mitgliedern die sich zuvor als Kandidaten für Zunftratspositionen aufstellen hatten lassen („Luxusproblem“), bewegte den ehemaligen Zunftmeister Frank Habelmann zu der Aussage, dass der Verein lebt und wie gewohnt „geil“ ist.

Abschließend gab es vom Burgbau-Team in Person von Edgar Schölderle noch Infos über den Neubau der Burg, der voll im Plan ist, sowie von Guido Eppler über den Stand des neuen, geplanten Häß’ eines Kauzes. Dieses hat nun sehr konkrete Formen angenommen und konnte durch den ersten Kauz Thomas Mayer präsentiert werden. Auch wenn es noch Abstimmungen mit dem Alemannischen Narrrenring (ANR) verlangt, scheint das Häß auf einem guten Weg zu sein, ist die Zunft sicher.

Zum Abschluss ging Zunftmeister Guido Eppler noch auf die mögliche Komplettabsage der Fasnet 2021 ein und verkündete, dass man erst einmal abwarten werde. Es gebe noch keinen Zeitdruck, alles abzusagen. Vielmehr wolle man kreative Lösungen finden, mit denen man die Fasnet in anderer Form angehen könnte. Diese Herangehensweise wurde auch vom anwesenden Bürgermeister grundsätzlich unterstützt.