Der Drogenhandel eines 20-Jährigen aus Kressbronn fliegt auf

Weil er im Verdacht steht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, muss sich ein 20-jähriger junger Mann aus dem Bereich Kressbronn nun strafrechtlich verantworten. Das berichten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Bereits Ende vergangenen Jahres und Ende Januar war das Hauptzollamt Koblenz auf zwei an den 20-Jährigen adressierte Pakete aufmerksam geworden. In den aus Spanien versandten Päckchen befanden sich einmal mehr als 100 Gramm und einmal über 200 Gramm Marihuana. Aufgrund dieser Funde erwirkten die ermittelnden Polizeibeamten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 20-Jährigen. Im Rahmen der Durchsuchung konnte dieser in seiner Wohnung angetroffen werden, wobei er auf dem Balkon einen Joint rauchte. In den Räumlichkeiten fanden die Ermittler mehr als 100 Gramm, teilweise verkaufsfertig abgepacktes, Marihuana. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.