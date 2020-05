Der Bürgermeister reinigt Bachläufe

Vergangene Woche haben Bürgermeister Daniel Enzensperger und Gemeindegärtner Hubert Mayer in einer spontanen Aktion verschiedene Bachläufe im Gemeindegebiet gereinigt. Die allgemeine „Seeputzede“ zu Beginn des Frühjahrs wurde in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt und Erzieherinnen hatten sich auf den Weg gemacht, Müll einzusammeln.

Für die Reinigung der Bachläufe sah sich nun Bürgermeister Daniel Enzensperger in der Pflicht: „Ich bin am Wochenende mit dem Fahrrad durch das Gemeindegebiet gefahren und habe mir ganz gezielt unsere örtlichen Gewässer angeschaut. Dabei musste ich leider feststellen, dass in den Bachläufen viel Unrat liegt. Für mich Grund genug, selbst aktiv zu werden. Unser Gemeindegärtner Hubert Mayer hat mich spontan tatkräftig unterstützt und so konnten wir allerlei Unrat aus dem Gewässer holen.“

Gereinigt werden konnten dabei insbesondere Stellen am Wäschbach, Fallenbach und Nonnenbach. Die Menge des Unrats war allerdings so groß, dass in einer Aktion bei weitem nicht alles geschafft werden konnte. „Ich bin schockiert, was und vor allem wie viel wir gefunden haben. Neben Müll, fanden wir vor allem auch klassischen Siedlungsabfall wie Dachziegelbruchstücke, Asphaltstücke, Metallschrott oder Pflastersteine,“ schildert der Bürgermeister.

In den Bachläufen liege sicherlich noch viel Müll, der noch aus den Gewässern geholt werden müsste. „Mein Wunsch wäre, dass einfach jeder seinen Müll ordnungsgemäß entsorgt. Über Umweltschutz und Umweltpolitik wird immer viel gesprochen: Müllvermeidung, aber auch Müllaufsammeln sind gelebter Umweltschutz“, so Enzensperger.