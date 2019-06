Dem Rat war die Hundesteuer wichtiger

Über das Thema „Revolution und Räte 1918/19 am Bodensee - Die Revolution in Friedrichshafen und Umgebung“ hat der frühere Leiter des Kreisarchivs und Kulturamts im Landratsamt, Elmar L. Kuhn, am Donnerstagabend um die 100 Besucher in die Bücherei informiert. Kuhn gab einen Einblick in die Zeit von der Monarchie zur Weimarer Republik mit ihren Auswirkungen in der Provinz. In Hemigkofen war die Änderung der Staatsform kein Thema, im Gemeinderat war die Hundesteuer wichtiger als die Revolution.

In der Wahrnehmung der damaligen Zeitgenossen war der Wechsel von der Monarchie zur Republik ein „harter Bruch“. Der Grund: Die Württemberger waren zufrieden mit der Monarchie. In Oberschwaben wuchs der Wohlstand. Auch der Gattnauer Pfarrer malte ein glanzvolles Bild: „Der Reichtum steigert sich von Tag zu Tag.“ Alle konnten um 1915 zufrieden sein. Dann aber sehnten kriegsmüde Soldaten das Ende der Monarchie herbei. Wobei Württembergs Ministerpräsident schon 1914 den Krieg als Katastrophe bezeichnet hatte.

In vielen deutschen Städten übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte die Kontrolle über die kommunale Verwaltung, um weitreichende Vorstellungen einer demokratischen Mitbestimmung in Politik, Verwaltung und in den Betrieben durchzusetzen. Neben Städten wie Berlin, Kiel oder München demonstrierten auch in Friedrichshafen und Umgebung Arbeiter mit revolutionären Forderungen. Friedrichshafen zählte sogar zu den Hochburgen, dort kam es frühzeitig zu Demonstrationen.

Nach den Wahlen zur provisorischen Nationalversammlung war die Arbeiterschaft zunehmend enttäuscht, denn die Machtverhältnisse hatten sich nicht geändert. Die Unzufriedenheit wuchs. Es gab Demonstrationen bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Friedrichshafen (damals 7000 Einwohner) wurde zur Zentrale der Rüstungsindustrie ausgebaut. Mithilfe von Zwangsarbeitern wurden 60 Luftschiffe fertiggestellt. „Arbeiter, aufgewacht“, hieß es auf einem Flugblatt zur Gründung eines Arbeiter- und Soldatenrats im November 1918.

Am 11. November fand vor dem Rathaus eine große Revolutionsfeier statt, zu der „die Bevölkerung von Friedrichshafen und Umgebung“ aufgerufen war. Der Arbeiter- und Soldatenrat war ein Organ mit imperativem Mandat, seine 80 Mitglieder tagten zunächst wöchentlich, später monatlich. Wichtige Personen waren aus Stuttgart zugezogen und zumeist als gelernte Facharbeiter bei Maybach beschäftigt. Die Wohnungsnot war groß.

Im April 1919 kam es zum Generalstreik, zu dem in der „Roten Seefahne“, einem Mitteilungsblatt der Streikleitung in Friedrichshafen, „Arbeiter und Genossen“ mit der Schlagzeile „Der Kampf ist entbrannt“ zum Mittun aufgefordert wurden. Nun gelte es, den Sozialismus in die Tat umzusetzen, hieß es. Die Machtfrage im Land war entschieden.

1923 war die politische Lage im Land angespannt. Die Nazis gefielen sich in militärischen Übungen und die Arbeiter verließen in Scharen ihre Organisationen. Von 10 000 Rüstungsarbeitern wurden nur 2500 weiterbeschäftigt. Friedrichshafen war eine belagerte Stadt, in der Weimarer Republik um die Hälfte gewachsen – und gespalten, misstrauisch beobachtet von der Staatsmacht.

In den Gemeinden bleibt es ruhig

Und wie reagierte man in den Landgemeinden? In Hemigkofen und Nonnenbach – die erst 1934 zu Kressbronn kamen – war die Welt noch in Ordnung. Die Zentrumspartei erreichte bei Wahlen mehr als 80 Prozent der Stimmen. Die Änderung der Staatsform war etwa in Hemigkofen kein Thema. In der ersten Gemeinderatssitzung ging es unter Punkt 1 um die Hundesteuer. Kuhn: „Eine Revolution fand hier nicht statt.“

Am 8. März 1919 wurde im „Lamm“ in Hefigkofen die Allgemeine Arbeiterpartei für Hemigkofen-Nonnenbach gegründet. Sie verstand sich nicht als Kampforgan, hatte sich vielmehr Kooperation auf die Fahnen geschrieben. Schon im November 1918 war in Saulgau die rote Fahne der Republik aufgezogen worden, schoben die Rechten den Linken die Schuld an der Revolution zu. Dabei brachte die Republik auch Fortschritte. In der Provinz versprach man sich von ihr mehr Mitsprache und soziale Verbesserungen.