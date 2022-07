Delegation aus Maîche besucht das Bodan-Festival

Anlässlich des Bodan-Festivals hat sich Bürgermeister Daniel Enzensperger gefreut, seinen Kollegen Régis Ligier und eine Delegation aus der Partnergemeinde Maîche begrüßen zu können. Davon berichtet die Gemeinde jetzt in einem Schreiben.

„Die langjährige Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Maîche ist mir eine Herzensangelegenheit. Besonders schön ist es daher, dass wir dieses Wochenende Besuch aus Maîche haben“, so Enzensperger in seiner Rede zur Eröffnung des Festivals. Dem Freundeskreis dankte er für die große Unterstützung und das Engagement zum Wohle der Partnerschaft. Auch Bürgermeister Régis Ligier betonte, dass ihm die enge und langjährige partnerschaftliche Verbindung mit der Gemeinde Kressbronn besonders wichtig sei. Mit Unterstützung des Freundeskreises Maîche konnte der Delegation ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm geboten werden.

Maîche hat rund 4300 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gemeinde liegt im Departement Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Die Gemeindepartnerschaft geht zurück auf eine 1975 ins Leben gerufene Schulpartnerschaft zwischen der Parkrealschule und den beiden französischen Schulen Mont Mirroir und St. Joseph. Die Schulpartnerschaft kam vor allem durch den jährlichen Schüleraustausch zum Ausdruck. 1978 schlossen dann die beiden Gemeinden eine Gemeindepartnerschaft, die bis heute mit einem abwechselnden gegenseitigen Besuch gelebt wird. Um die Organisation und die Angelegenheiten der Partnerschaft kümmert sich ein Arbeitskreis der Kulturgemeinschaft. Dieser ist immer an neuen Mitgliedern interessiert und freut sich über jeden, der sich in die Partnerschaft einbringen möchte. Wer sich für die Gemeindepartnerschaft mit Maîche engagieren möchte, ist willkommen, heißt es. Melden können sich Interessierte bei Jakob Böttcher, Leiter des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing, unter Telefon 07543/9665-20 oder per E-Mail an jakob.boettcher@kressbronn.de.