Das wohlgeordnete Chaos

Kressbronn blüht auf: Unter diesem Motto gibt es am Sonntag, 17. Juni wieder die Möglichkeit, bei der Kressbronner Garten-Tour 2018 Gärten mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu besuchen. Von 10 bis 17 Uhr stehen interessierten Besuchern neben den öffentlichen Parkanlagen „Seegarten“ und „Seepark & Schlösslepark“ auch verschiedene private Gartentüren offen. Diese Gärten - vor allem auch die Menschen, die dahinterstehen – wollen wir unseren Lesern in einer Serie vorab vorstellen. Heute: Der Garten von Familie Marquart in der Kirchstraße.

Hier blüht es im Sommerhalbjahr eigentlich immer und das bis in den Oktober hinein. Pfingstrosen, Clematis, Iris, Ehrenpreis und vor allem wunderschöne Rosen, darunter auch etliche historische Exemplare. Weiß, blau, rosa – auch an den vielen Blütenfarben kann man sich kaum sattsehen. Und in der Kräuterecke duftet es unter anderem nach Rosmarin, Salbei oder Lavendel. „Jede Pflanze hat ihre eigene Schönheit“, sagt Rosemarie Marquart mit ansteckender Begeisterung. „Bei mir herrschen Chaos und Ordnung zugleich.“ Will heißen, dass den Pflanzen auch genügend Platz gelassen wird, um sich auszudehnen und man sich darüber freut, wenn an neuen Stellen wieder Sämlinge auftauchen. Sie habe 1972 in das Elternhaus ihres Mannes „eingeheiratet“, berichtet die Pädagogin, die bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2011 als Lehrerin für Kunst und Sport an der Nonnenbachschule tätig war. „Das ehemalige Bauerngärtle ums Haus herum war wie eine Keimzelle für mich, dann hat es mich gepackt, selbst zu gestalten“, sagt sie. 1989 wurde der eigene Garten mit viel Kreativität angelegt. Seitdem lässt die gärtnerische Leidenschaft Rosemarie Marquart nicht mehr los – die Rosenpflege hat es ihr besonders angetan.

Zwei bis drei Stunden pro Tag

Ein selbstgezogener Ginkgo-Baum oder eine Kugeleiche, die für Enkel Linus gepflanzt wurde, auch das findet man in diesem Garten. Und man trifft häufig auf die Gartenbesitzerin – im Durchschnitt zwei bis drei Stunden pro Tag. „Ein Fitnessstudio brauche ich nicht.“ Diese Aussage nimmt man Rosemarie Marquart sofort ab. Gerne ist sie mit ihrem Lieblingswerkzeug, einer japanischen Hacke, unterwegs, um gärtnerisch nach dem Rechten zu sehen. Früher sei sie auch viel geritten, doch nachdem ihr letztes Pferd vor sechs Jahren verstorben ist, habe sie sich ganz dem Garten verschrieben, erzählt sie. Das Wissen, dass gerade auch Pferdeäpfel sich im Herbst hervorragend zum Düngen eignen, hat sie in jedem Fall mitgenommen. Auch in Bezug auf den Kampf gegen Läuse hat sie einen prima Tipp parat und setzt auf einen Auszug aus Rhabarberblättern.

Dass kein Wettbewerbsgedanke im Raum steht und somit auch keine Konkurrenz unter den mitmachenden Gartenbesitzern aufkommt, das gefällt Rosemarie Marquart besonders an der Kressbronner Garten-Tour. Aber ist das nicht alles jede Menge Arbeit? „Nein, das Gärtnern ist für mich die reine Freude“, sagt Rosemarie Marquart. „Mein Mann Reiner darf sich übrigens gerne aus dem Garten raushalten und dafür seinem Hobby Filmen frönen“, fügt sie augenzwinkernd hinzu. Na also. Eine vernünftige Arbeitsteilung hat doch immer was Gutes.