„Das wird eine einmalige Sache“

Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn hat sich bei seinem Besuch in Kressbronn nicht nur das Bildungszentrum angeschaut, sondern auch begeistert von dem gezeigt, was rund um den Bodan-Platz passiert. Den Worten von Bürgermeister Daniel Enzensperger, dass hier „eine einmalige Sache entsteht“, konnte er nur zustimmen.

Vor allem Zimmerleute und Heizungstechniker sind momentan in den denkmalgeschützten Hallen zugange, die an historisch bedeutender Stelle erhalten und später in einem Haus im Haus-Prinzip von einer Halle umschlossen werden. Der Bürgermeister stellte Martin Hahn den künftigen gemeindlichen Bodanplatz vor, der einmal Mittelpunkt der geschichtsträchtigen Anlage werden soll, die ein Kulturdenkmal erhält und in der eine moderne Wohnbebauung bereits realisiert ist.

Durch das Leben im Denkmal wird die Wohnbebauung eine neue Note erfahren, wie sie am Bodensee sonst nirgendwo zu finden ist, glaubt auch der Abgeordnete aus Überlingen. Heute schon lässt die Baustelle erahnen, welche Einzigartigkeit am Bodensee hier im gastronomischen Bereich einschließlich einer Veranstaltungshalle für 200 Personen entsteht.