Das Schaf auf der Bundesstraße

Erneut ist am Freitag zwischen Kressbronn und Langenargen ein Schaf am Rande der Bundesstraße 31 aufgetaucht und hat für Aufregung gesorgt. Ab 10 Uhr wurden Autofahrer darauf hingewiesen, Vorsicht walten zu lassen. Gegen 12.50 Uhr, so die Polizei in Ravensburg, sei das Schaf wieder bei seiner Herde gewesen. Weder dem Tier noch Autofahrern ist ein Unglück geschehen, sieht man von zähfließendem Verkehr einmal ab.