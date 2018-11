Das „Meersalz“ steht für südländische Leichtigkeit

Sie ist ein wahres Kleinod im Herzen Kressbronns: Eingebettet in einen südländisch angehauchten Garten mit prächtigen alten Bäumen offenbart die 1923 erbaute Villa Friesinger schon von außen ihren heimeligen Wohlfühlcharakter. Vor acht Jahren haben Dominique und Erik Essink dem ehemaligen Anwesen der Steinmetzfamilie Friesinger, das zuletzt 30 Jahre lang als Zahnlabor diente, neues Leben eingehaucht, es aufwändig und liebevoll renoviert und in ein Vier-Sterne-Hotel verwandelt. Herzstück ist das „Meersalz“, das zu den Lieblingsrestaurants der SZ-Leser zählt.

Kulinarische Glückseeligkeit bedarf nicht zwangsläufig opulenter Würzorgien. Auch am Herd gilt bisweilen: weniger ist mehr – vorausgesetzt, die Produkte sind hochwertig und der Koch hat das richtige Händchen dafür, wie man mit diesen umgeht. Ein bisschen Zitrone, ein schönes Olivenöl und eine Prise Meersalz - mehr braucht’s manchmal gar nicht, um zum Beispiel fangfrischen Fisch in einen wahren Gaumenschmaus zu verwandeln. Den Restaurant-Name „Meersalz“ haben Dominique und Erik Essink durchaus bewusst gewählt. Er soll zwar auch den Bezug zum „Schwäbischen Meer“ herstellen, vor allem aber einen Hinweis darauf geben, wofür das Restaurant steht: mediterrane Küche, hochwertige Produkte und eine Prise südländische Leichtigkeit, die sich auch im ganzen Ambiente widerspiegelt. Das „Meersalz“ soll ein Ort für kulinarische Genüsse sein, ein Ort, an dem sich die Gäste wohlfühlen. Ein Ort für den kleinen Urlaub zwischendurch sozusagen.

„Wir wollen unseren Gästen ein gehobenes kulinarisches Niveau bieten, legen aber großen Wert darauf, dass die Atmosphäre locker und ungezwungen ist“, sagt Dominique Essink. Ihre Gäste sollen sich Zeit nehmen, genießen, gute Gespräche führen, lachen und Spaß haben. „Das Zwischenmenschliche ist uns wichtig“, sagt Essink, weshalb sie und ihr Mann sich vor acht Jahren auch bewusst für ein Objekt in überschaubarer Größe entschieden haben - um auch selber den persönlichen Kontakt zu den Gästen pflegen zu können. Wobei Erik Essink diesen Part gerne seiner Frau überlässt - wie auch das Gespräch mit der SZ. „Er ist kein Showman, fühlt sich in der Küche viel wohler“, sagt seine Frau und lacht. Päsent ist der Küchenchef dennoch - durch das große Fenster zur Küche, das den Gästen ermöglicht, ihm genau auf die Finger zu schauen, wenn er gerade ein Spanferkel-Trio an Soja-Sesamsoße oder Rindertartar mit Ingwer und Garnele im Tempurateig zubereitet.

„Qualität wichtiger als Vielfalt“

Die leichte mediterrane Küche als Gegenpol zu den eher schweren schwäbischen Spezialitäten bildet im „Meersalz“ zwar die Basis, Erik Essink experimentiert aber gerne auch mit asiatischen Einflüssen. Geboren und aufgewachsen in den von ihrer Vergangenheit als Kolonialmacht geprägten Niederlanden, liegt ihm eine gewisse internationale Offenheit quasi im Blut. Insbesondere in seinem „Tasting-Menü“ versucht Essink immer wieder, seine Gäste mit außergewöhnlichen Kombinationen zu überraschen. Vorab verrät er ihnen lediglich die Hauptzutaten der vier oder fünf Gänge. Zum Beispiel Adlerfisch, Cous Cous und Limette. Was er daraus macht, erfährt der Gast erst, wenn der fertige Teller vor ihm steht. Alle zwei bis drei Monate gibt’s nicht nur ein neues „Tasting-Menü“, das Speisenangebot wird dann auch insgesamt überarbeitet. Denn zum einen ist die Zahl der erwartungsvollen Stammgäste beträchtlich, zum anderen ist die Speisekarte bewusst klein gehalten. „Qualität ist uns wichtiger als Vielfalt“, sagt Dominique Essink.

Dass die in der Küche verarbeiteten Äpfel nicht in Neuseeland, sondern am Bodensee gewachsen und die Forellen einem örtlichen Fischer im Bodensee ins Netz geschwommen sind, versteht sich von selbst. Auf Regionales beschränken will sich das „Meersalz“ aber nicht. „Die kulinarischen Möglichkeiten wären dadurch in gewisser Weise limitiert“, sagt Dominique Essink. Eine mediterrane Fischsuppe könnte theoretisch zwar auch mit Zander und Saibling mediterran schmecken, Erik Essink ist diesbezüglich aber konsequent und greift dafür lieber auf die Verwandten aus dem Meer zurück. Wobei er Wert darauf legt, keine tiefgekühlten, sondern ausschließlich frische Fische und Meeresfrüchte zu verwenden. Die bezieht er über einen Großmarkt in Paris. Und von dort holt er sich auch die verschiedenen Variationen jenes Würzmittels, das dem „Meersalz“ seinen Namen gegeben hat und in Essinks Küche eine ganz zentrale Rolle spielt.