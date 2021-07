Das Maislabyrinth in Nitzenweiler öffnet seine Pforten

Am 10. Juli startet wieder das Maislabyrinth Nitzenweiler in Kressbronn. Bereits zum 20. Mal verwandelt sich der Maisacker in einen Irrgarten, der jedes Jahr ein neues Motiv hat, das nur aus der Luft gut zu erkennen ist. Während es in einem Labyrinth nur einen Weg gibt, der hinausführt, hat der Maisgarten viele Abzweigungen und Kreuzungen. Wer immer rechts abbiegt, kommt auf jeden Fall heraus, verpasst aber womöglich Stellen, an denen er mit einem Stempel nachweisen kann, wo er überall gewesen ist. Hat man im Labyrinth alle vier Stempel gefunden und kommt wieder hinaus, darf man sich am Kiosk eine kleine Belohnung abholen.

Besitzer Bauer Arthur Späth bittet am Eingang auf einem Schild, den Mais stehen zu lassen, weil er ihn als Futter für seine Kühe braucht. Deshalb sollten Besucher auf den Wegen bleiben und keine Halme umknicken.

Für das Familienpicknick gibt es einen Grillplatz (Essen und Grillgut bitte selber mitbringen), Getränke, Eis und Kaffee gibt es am Kiosk. Weitere Infos unter Telefon 07543 / 88 65 und www.maisabenteuer.de. Das Maislabyrinth ist bis zum 19. September täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet pro Person ab drei Jahren 4 Euro, pro Familie 15 Euro.