Das Kreisseniorenorchester spielt in der Konzertmuschel

Im Blasmusikverband Bodenseekreis gibt es in den fast 60 Musikvereinen über 150 Ehrenmitglieder, die schon über 50 Jahre aktiv musizieren. Um diesen Musikern auch nach dem Ausscheiden aus ihren Heimatvereinen eine Plattform für das Musizieren zu ermöglichen, wurde 2008 auf Initiative des Verbandspräsidenten Walter Stegmaier das Seniorenorchester ins Leben gerufen. Mittlerweile treffen sich einmal im Monat über 50 Musiker zur Probe in Schnetzenhausen. Übers Jahr werden meist vier bis sechs Auftritte gestaltet. Das Kreisseniorenorchester spielt so bei Platzkonzerten, Vereins-, Musik- und Kreisfesten, Jubiläumsveranstaltungen und zum Jahresabschluss in der Kirche – und als nächstes am Sonntag, 30. Juni, um 19.30 Uhr in der Konzertmuschel im Schlösslepark. Der Eintritt ist frei. Bei schlechter Witterung entfällt das Konzert. Foto: KSO