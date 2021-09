Das Herz der „Lodi“ kehrt zurück in die Bodan-Werft

Das Bodan-Areal in Kressbronn dokumentiert das historische Erbe der Schiffbauindustrie am Bodensee. Nun hat das Werft-Gelände ein weiteres technisches Exponat erhalten, das am Sonntag, 19. September um 15.30 Uhr öffentlich vorgestellt wird, wie die Gemeinde mitteilt. Die „Betznauer Boy Group“ wird die Vorstellung mit a capella Gesang musikalisch umrahmen.

Ermöglicht wurde die Erweiterung der Ausstellung auf dem Werft-Gelände durch die Rolls-Royce Power Systems AG in Friedrichshafen. Das Unternehmen hat der Gemeinde Kressbronn ein besonderes Bauteil des Fährschiffes „Lodi“ für das Bodan-Areal überlassen, das stählerne Herz. Worum es sich genau handelt, wird beim gemeinsamen Festakt der Gemeinde Kressbronn, der Werft 1919 und der Rolls-Royce Power Systems AG enthüllt.

Abgerundet wird die Vorstellung anschließend musikalisch im Rahmen des „Open Stage“ Programms der Werft1919 mit „BlechXpress“ aus dem Argental.Die Veranstaltung ist öffentlich und frei zugänglich. Um Beachtung der aktuellen Corona-Verordnung wird gebeten.