Das Duo Newphonium gastiert in Kressbronn

Das Duo Newphonium ist am Samstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) und am Sonntag, 30. Oktober, 10.30 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) in Kressbronn zu Gast. Im aktuellen Programm werden neben zeitgenössischen Originalkompositionen für Euphonium und Klavier auch barocke Klassiker und romantische Werke anderer Instrumente dargeboten, heißt es in einer Vorschau der Gemeinde Kressbronn.

Das Duo Newphonium besteht aus Klemens Vetter am Euphonium und Ekaterine Kintsurashvili am Klavier. Vetter ist in Kressbronn aufgewachsen, als Pädagoge ist er am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg angestellt und lehrt dort mit dem momentan einzigen Lehrauftrag für Euphonium in Deutschland. Kintsurashvili wurde in Georgien geboren. Sie arbeitet seit 2012 als Korrepetitorin an der Hochschule für Musik in Frankfurt und ist als Dozentin am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz tätig. Die Besucher erwartet laut Vorschau ein klassischer Konzertabend voller rasanter Rhythmen und virtuoser Klänge, es wird bei diesem Konzert eine Uraufführung geben und viele Stücke im Programm wurden extra für dieses Duo geschrieben.

Das Konzert findet im St.-Gallus-Saal in der Musikschule Gattnau, Pfarrweg 3 in Kressbronn, statt. Es gilt freie Platzwahl, es gibt keine Pause. Tickets im Vorverkauf zu 15 Euro (ermäßigt 13 Euro) sind erhältlich in der Tourist-Information im Kressbronner Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30 sowie unter www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro, ermäßigt 15 Euro.