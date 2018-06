Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt

Langeweile in den Sommerferien? Das gibt es für Schulkinder in Kressbronn nicht, zumindest, wenn sie jünger als elf Jahre alt sind. Für die nötige Kurzweil sorgen sechs ehrenamtliche Betreuer, die im Auftrag der Gemeinde von Montag, 1. August, bis Freitag, 9. September, ein vielfältiges Programm anbieten.

Der Ferienspaß, der an 30 Tagen (zehn Euro mit Anmeldung, zwölf Euro ohne Anmeldung) zu haben ist, gibt es täglich von 7.15 bis 13 Uhr und wird von der Gemeindeverwaltung organisiert. Beginn und Ende ist – bis auf eine Ausnahme – im Cube im Erdgeschoss der Seesporthalle. Bis spätestens neun Uhr sollten die Kinder dort sein, abgeholt werden können sie, ebenfalls im Cube, ab 12 Uhr.

Damit die 30 Tage der Ferienbetreuung auch „top“ sind, arbeitet ein ganzes Team an Ehrenamtlichen bereits Wochen vor Ferienstart an dem Programm, hebt die Gemeindemitarbeiterin Esther Klas aus dem Hauptamt lobend das Engagement der Frauen hervor. Schließlich müssten Zugfahrpläne und Öffnungszeiten eruiert und das Material für die Bastelarbeiten und Essenszubereitungen zusammengefasst und organisiert werden.

Unter der Obhut des Betreuerteams tummeln sich die Jungen und Mädchen gleich zu Beginn, am 1. August, im Ravensburger Spieleland. Da es den ganzen Tag besucht wird, müssen die Kids bis 7.50 Uhr im Cube sein, Abfahrt ist am Bahnhof, Gleis 2, um 8.14 Uhr. Rückkehr ist um 17.47 Uhr an der Bushaltestelle vor der Tourist-Info. Kinder, die eine Spielelandjahreskarte besitzen, sollten sie mitbringen, heißt es vonseiten der Gemeinde.

„Anmelden dürfen Eltern ihre Kinder direkt im Bürgerservice im Rathaus“, sagt Esther Klas, bei der in Sachen Ferienbetreuung die Fädenzusammen laufen. Neben dem Spieleland ist die Tour mit dem Traktor zum Maislabyrinth nach Nitzenweiler, die am 9. August stattfindet, etwas Außergewöhnliches. „Sie gehört zu den Highlights, die wir jedes Jahr anbieten“, verrät sie und weist darauf hin, dass bei Regen das Irren im Maislabyrinth wohl entfallen werde – in diesem Fall sind die Kinder dann im Cube untergebracht. Sollte der Spielelandtermin verregnen, gibt es auch hier eine Alternative: „Es soll dann ins Lufti gehen“, sagt Esther Klas vom Hauptamt.

Neben all den Ausflügen und Aktivitäten soll auch das gemeinsame Kochen nicht kurz kommen, wobei die Küche im Cube gern in Anspruch genommen werde. „Die Kinder backen sehr gerne eine Pizza oder kochen etwas“, hebt Esther Klas das gemeinsame Miteinander hervor. Das es auch dann gibt, wenn gebastelt oder geturnt wird oder Spiel und Spaß im Park in die freie Natur locken.

Mitmachen dürfen beim Ferienprogramm übrigens nicht nur Kressbronner. „Herzlich willkommen sind auch Kinder aus anderen Gemeinden“, stellt Esther Klas auch heraus, dass Kinder sowohl mit als auch ohne Anmeldung bei den Ferienspielen teilnehmen dürfen. Mit dem Angebot will Kressbronn berufstätigen und nicht berufstätigen Eltern einen Service bieten.

Näheres zur Ferienbetreuung, die einzelnen Aktivitäten, und Telefonnummern gibt es unter

www.kressbronn.de