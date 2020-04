Coronavirus stoppt den Trainingsbetrieb der Taucher im Hallenbad

Die Taucherinnen und Taucher des Tauchsport-Club Kressbronn (TSCK) habe n ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Auch den TSCK trifft das Coronavirus hart: Das Hallenbad bleibt bis Ende September geschlossen. Das hat den Ausfall der Trainings und des Familientauchkurses zur Folge.

Da der Vorstand auf zwei Jahre gewählt ist, gab es im Jahr nach dem 30-jährigen Jubiläum keine neue Wahl. Daher blieb mehr Zeit, das vergangene Jahr mit all seinen Ereignissen Revue passieren zu lassen, heißt es in der Pressemitteilung. Sei es die Jugendausfahrt an den Marmorera See in der Schweiz, die rege Beteiligung der Jugend bei der Seeputzete, dem Straßenfest oder auch dem Weihnachtsmarkt, erklärt der Club. Ebenso gab es einen kurzen Rückblick auf das Jubiläumsfest zum 30-jährigen Bestehen. Auch Tauchausfahrten der Mitglieder wurden vorgestellt und die aktive Beteiligung an den Hallenbadtrainings. Die Bestätigung des bei der Jugendversammlung gewählten Jugendleiters Alexander Gottwald durch die Mitglieder war ebenfalls ein Punkt auf der Tagesordnung, erklärt der Club weiter. Johanna Poser und Anna Duden, die aus der Tauchjugend nun in die Erwachsenenriege wechseln, wurden für die weitere Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit gewonnen.

Alex Gottwald hielt bei der Jahreshauptversammlung außerdem einen Vortrag über die Abhängigkeit von Temperatur und Dekompression. Mit guten Beispielen und Studien der US-Navy führte er aus, was die Auskühlung eines Tauchers im Zusammenhang mit Dekompressionsunfällen bedeutet, heißt es in der Pressemitteilung. Ein gemeinsames Abendessen ließ dann diese Mitgliederversammlung ausklingen.

Das Coronavirus hat auch vor dem TSCK nicht Halt gemacht. Nicht nur, dass das Hallenbad zurzeit geschlossen ist, nun bleibt es bis Ende September zu. Somit fällt das Training zum Erhalt der Kondition und der technischen Fähigkeiten aus, erklärt der Tauchsport-Club. Zudem kann der Familientauchkurs nicht stattfinden, heißt es weiter in der Mitteilung. .