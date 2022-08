Claudia Steinhauser ist 100 000. Besucherin im Naturstrandbad

Bürgermeister Daniel Enzensperger und Sigi Kathan, Leiter des Naturstrandbades, überraschten am vergangenen Donnerstag die 100 000. Besucherin mit einem Blumenstrauß. Claudia Steinhauser aus Gattnau ist schon seit Jahren Stammkundin im Naturstrandbad und freute sich laut Mitteilung über das Präsent: „Das ist ja eine schöne Überraschung an meinem ersten Urlaubstag, so können die Ferien beginnen.“

Besonders gefalle ihr im Naturstrandbad das angenehme Klima dank der vielen Bäume und das saubere Wasser. „Es ist schön, hier immer wieder nette Leute zu treffen oder auch vom Liegestuhl aus die Schweizer Berge zu genießen“, sagte sie. Bürgermeister Daniel Enzensperger überreichte ihr einen Blumenstrauß und einen Gutschein für eine Saisonkarte, damit sie auch im kommenden Jahr eine treue Besucherin des Bades bleibe.