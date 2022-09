Christine Rath stellt ihr neues Buch vor

Die Autorin Christine Rath stellt ihr neues Buch „Das Geheimnis der Apfelblüte“ vor. Am Mittwoch, 12. Oktober, ist sie auf Einladung der Gemeindebücherei Kressbronn und der Buchhandlung Lesbar im Haus der Musik in Gattnau zu Gast. Für die musikalische Umrahmung sorgt ein Bläserensemble der Musikschule. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Veranstaltung um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Lesbar und der Bücherei.

Im Buch geht es um die junge Ärztin Amanda, die vor Jahren ihre Heimat am Bodensee verlassen hat. Nun kehrt sie zurück, um sich um ihren schwerkranken Vater und dessen Landarztpraxis zu kümmern. Als die Apfelbäume blühen und sie ihrer verbotenen Liebe Lukas begegnet, kehren die Erinnerungen an einen vergessenen Unfall zurück. Doch Amanda hütet ein Geheimnis und die Wahrheit über die Nacht des Unfalls bringt nicht nur ihr neues Glück, sondern auch ihr Leben in Gefahr.