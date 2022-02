BZP-Schüler erfolgreich bei Jugend Forscht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass am Bildungszentrum schon seit einigen Jahren der Forschergeist junger Talente gefördert wird, trägt besonders in diesem Jahr Früchte. Der Techniklehrer B. Mau, der die Robotik-AG systematisch aufgebaut hat, sieht sich in seinen Bemühungen durch den Erfolg seiner Schützlinge, Milan Steinbach und Pit Reichler aus der 10c und Timon Urban aus der 7d, bestätigt. Die enge Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum Friedrichshafen ermöglichte die Ausarbeitung der Projekte und die Teilnahme an dem jährlich stattfindenden und sehr hochwertigen Forschungswettbewerb. Die Zehntklässler der Realschule entwickelten ein Gebäudeleitsystem für Feuerwehreinsätze, das die Suche nach Personen in einem Gebäude vereinfacht. Damit könnte zum Beispiel bei einem Brand in einer Schule ein langes Suchen nach Vermissten verhindert werden, was Menschenleben retten könnte. Belohnt wurde ihre Arbeit mit dem dritten Platz im Bereich „Technik“.

Timon Urban wurde zusammen mit Niklas Denda vom BZ Meckenbeuren mit dem Sonderpreis „Energiewende“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ausgezeichnet. Sie entwickelten einen Solar-Luftkollektor, der für Frischluftzufuhr in der kalten Jahreszeit sorgen könnte. Gerade durch die coronabedingten Lüftungsmaßnahmen kühlen die Klassenzimmer in allen Schulen aus, was für die Anwesenden und den Schulträger eine große Belastung darstellt. Durch den von den beiden Schülern entwickelten Luftkollektor wird durch Sonnenenergie erwärmte Frischluft ins Klassenzimmer gebracht. Betreut wurden die beiden durch Frau Sauter, die seit diesem Schuljahr am BZ Meckenbeuren arbeitet.

Der Schulleiter des BZP, Herr Schneider-Struben, ist nicht nur von den Leistungen der Preisträger im Bereich Technik beeindruckt, sondern auch von deren Fähigkeit, Probleme unseres Alltags zu erkennen und dafür Lösungen zu entwickeln. Während die einen sich über ihre Preise freuen, bereiten sich andere Schülergruppen des BZP schon auf das Bundesfinale des RoboCups vor. Wir dürfen gespannt sein!