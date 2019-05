BWV löst CDU als stärkste Partei ab

Um kurz nach 13 Uhr waren am Montag alle Stimmen der Gemeinderatswahl in Kressbronn ausgezählt: Die stärkste Partei ist in der Seegemeinde in Zukunft die Bürgerliche Wählervereinigung, die um 7,4 Prozentpunkte zulegt und damit auf 33 Prozent der Stimmen kommt. Die CDU verliert 6,9 Prozentpunkte und muss sich mit 28,9 der Prozent der Stimmen mit Platz zwei geschlagen geben. Die großen Gewinner sind die Bündnis90/Die Grünen, die 13,8 Prozentpunkte hinzugewinnen und 22,1 Prozent der Stimmen erhalten. Die SPD verliert 7,7 Prozentpunkte und kommt auf 13,2 Prozent. Die GUBB verliert ebenfalls – 6,5 Prozentpunkte und erreicht 2,9 Prozent der Stimmen. Macht in Sitzen: sechs für die BWV, fünf für die CDU, vier für die Grünen, zwei für die SPD und einen für die GUBB. Die Wahlbeteiligung liegt bei 65,2 Prozent.

Zum Vergleich: Bei der Wahl 2014 gingen 35,8 Prozent und damit sechs Gemeinderatssitze an die CDU. Die BWV kam auf 25,6 Prozent und fünf Sitze. Die SPD erreichte 20,9 Prozent und vier Sitze. Die Grünen, die nach fünf Jahren Pause wieder antraten, holten für viele überraschend aus dem Stand 8,3 Prozent und einen Sitz. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,3 Prozent.

Gewählt sind für die BWV: Stefan Fehringer, David Maier, Dieter Mainberger, Dieter Senger-Frey, Daniel Strohmaier, und Gerold Wachter. Für die CDU sitzen demnächst im Gemeinderat: Karl Bentele, Hubert Bernhard, Wolfgang Binzler, Klaus Klawitter und Hermann Wieland. Für die Grünen dabei: Martha Dauth, Klaus Oelfken, Silvia Queri und Sabine Witzigmann. Die SPD ist durch Martin Kolb und Britta Wagner vertreten. Für die GUBB bleibt Martina Knappert-Hiese im Gremium.