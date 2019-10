Bushaltestelle ist nun barrierefrei

Seit Mitte Oktober ist die Bushaltestelle am Rathaus umgebaut worden – jetzt ist sie barrierefrei und seniorengerecht, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Vor dem Umbau wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass die Bushaltestelle am Rathausplatz zu niedrig ist, sodass sich beim Einstieg für Menschen mit Gehbeeinträchtigungen oder Rollstühlen ein unüberwindbarer Abstand ergibt. Durch den Einbau von sogenannten Kassler Borden mit einer Borsteinhöhe von 18 Zentimetern ist der Bordstein nun höher. Damit kann der Einstieg in den Bus eben erfolgen. Der Bordstein ist nun so geformt, dass die glatte Anlauffläche eine optimale Spurführung für die Reifen des Busses bietet, andererseits verhindert das Profil ein Aufklettern des Fahrzeugs bei zu nahem Heranfahren, teilt die Gemeinde weiter mit. Die Kassler Borde ist sowohl für die RAB-Busse als auch den Bürgerbus geeignet. Zusätzlich wurde die Bushaltestelle mit Blindenleitstreifen versehen, die farblich abgesetzt und profiliert sind. Damit erkennen auch sehbeeinträchtigte Nutzer den Bordstein schnell und laufen nicht Gefahr, auf den Fahrbereich zu stürzen.