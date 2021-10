Bunter Nachmittag für Menschen mit und ohne Demenz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Veranstaltungen zum Weltalzheimertag im Bodenseekreis lud das Organisationsteam der Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenzerkrankungen in Kressbronn die Gäste der Gruppe, Angehörige, Ehrenamtliche und Interessierte zu einem geselligen Nachmittag in die Aussichtsgaststätte Max und Moritz ein.

Auf der überdachten Terrasse ließ es sich bei Apfelstrudel und Zwetschgendatschi gemütlich sitzen. Zur Kaffeetafel wurden die Gäste von Wolfgang Brauchle, der mit seinem diatonischen Akkordeon bekannte Weisen spielte, bestens musikalisch unterhalten. Ein kleines Programm rahmte den Nachmittag ein.

Edgar Störck, Caritas Bodenseekreis, begrüßte die Gäste und informierte allgemein über den Hintergrund des Weltalzheimertages. „Über Berge und See“ lautete das Motto der besinnlichen Impulse, die Albert Stöckle eigens für den Nachmittag in bester Aussichtslage vorbereitet hatte. Dabei konnten die Gäste selbst aktiv werden und kleine Zitate vortragen. Sabrina Dausch, neue Leiterin im St. Konrad, stellte sich in der Runde vor und berichtete davon, wie Hund und Katz den Alltag im Haus der Pflege bereichern.

Nach einem herzlichen Dankeschön an Mitwirkende und Teilnehmer gingen die Gäste nach Hause, in der Hand eine kleine Tüte „Wibele“, ein schwäbisches Gebäck, das als Gastgeschenk von der Alzheimer Gesellschaft beigesteuert wurden.

Die Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenzerkrankungen in Kressbronn und Umgebung trifft sich immer dienstags zwischen 14.00 und 17.00 Uhr im Kapellenhof, Friedhofweg 1, Kressbronn. Es besteht die Möglichkeit, einen Fahrdienst in Anspruch zu nehmen. Interessierte sind gerne eingeladen, an einem Schnuppernachmittag teilzunehmen. Weitere Informationen und Kontakt erhalten Sie bei Susanne Eiermann, Gemeinwesenarbeit, 07543-5600.