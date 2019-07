BUND Kressbronn sucht einen neuen Vorsitzenden

Überraschung bei der Jahreshauptversammlung des BUND-Ortsverbands Kressbronn: Der langjährige Vorsitzende Hubert Max Schuh stellte sein Amt zu Verfügung – obwohl er erst 2018 für drei weitere Jahre gewählt wurde. Er wolle „keine halben Sachen machen“, betonte Schuh mit Blick auf die Verschiebung persönlicher Schwerpunkte.

Die Suche nach einer Nachfolge gestaltet sich offenbar nicht einfach. Er habe sich bereits im Vorfeld ohne Erfolg umgehört, erklärte der scheidende Vorsitzende. Sein flammender Appell scheint dennoch nicht ganz ungehört zu bleiben. Gisela Rinné erklärte sich zumindest bereit, sich eine Kandidatur zu überlegen, bat jedoch um Bedenkzeit.

Zuvor gab es bei der öffentlichen Versammlung im Restaurant Kretzergrund viele Themen zu diskutieren. Biologe Heiko Kling gab eine Stellungnahme ab zum seit Wochen vieldiskutierten Einsatz von Palmöl im Blockheizkraftwerk am Bildungszentrum Parkschule. „Wir befinden uns in einer enormen Abhängigkeit von einem Rohstoff, der katastrophale Umweltfolgen mit sich zieht“, so der Grundtenor seiner Aussage. Tatsache sei, dass die Gemeinde 45 Prozent ihres Energiebedarfs aus Palmöl beziehe und damit jedes Jahr einen „50 Hektar großen Fußabdruck im Regenwald“ hinterlasse. Das von der Gemeindeverwaltung vorgebrachte Argument, man beziehe „zertifiziertes Palmöl“, hält er angesichts der seiner Meinung nach fragwürdigen Zertifizierungskriterien für fadenscheinig. „Wir kaufen uns ein Stück gutes Gewissen. Die Realität sieht aber anders aus“, sagte Heiko Kling. Mit einer Posteraktion und der Verteilung von Handzetteln will der BUND weiter auf die Problematik aufmerksam machen. Im Gespräch seien auch Beiträge von zwei Fernsehsendern, so Kling. „Das Thema darf nicht einschlafen. Der Gemeinderat muss möglichst schnell den ersten Schritt machen“, forderte er.

Die Ausweisung eines interkommunalen Gewerbegebietes in Kapellenesch-Haslach sei mit einer erheblichen Ausweitung des Flächenanspruchs für Gewerbeflächen verbunden, in jeder Hinsicht mit den Vorgaben der Raumplanung unvereinbar und stehe in gravierendem Widerspruch zu artenschutzrelevanten Interessen, betonten Hubert Max Schuh und sein Stellvertreter Hans Güde in ihrer Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Der BUND-Ortsverband Kressbronn stelle sich nicht grundsätzlich gegen eine Weiterentwicklung des ortsansässigen Gewerbes, „wir appellieren jedoch eindringlich an kommunale, regionale und überregionale Entscheidungsträger, nicht nur wirtschaftliche, sondern alle dem Gemeinwohl dienenden Interessen ernsthaft in Betracht zu ziehen. Als Anwalt der Belange von Natur- und Umweltschutz vor Ort könne der BUND seinem Auftrag nur gerecht werden, wenn er sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Aufgabe eines einmaligen und nicht ersetzbaren Naturbereichs wehre.

Bei einer landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche von 1264 Hek-tar werden in der Gemeinde Kressbronn derzeit gerade einmal zwei Hektar für „Blühstreifen“ genutzt. Hier sieht der BUND noch wesentliche Entwicklungsmöglichkeiten. „Wir sind aber auf einem guten Weg“, sagte Daniel Doer vom Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis.