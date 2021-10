BUND Kressbronn lädt zu Jahreshauptversammlung

Das Leitungsteam des BUND-Ortsverbandes Kressbronn lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Jahreshauptversammlung am Montag, 25. Oktober, in der Kressbronner Bücherei, Hemigkofener Strasse ein. Beginn ist gegen 21 Uhr. Zuvor findet laut Pressemitteilung der ebenfalls öffentliche Vortrag von Andreas Schwab „Wie die Argen an den Bodensee kam“ statt. Beginn des Vortrages ist 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

In der Jahreshauptversammlung wird sich das neue, fünfköpfige Leitungsteam des Ortsverbandes vorstellen und einen Rückblick auf die vergangenen Monate sowie einen spannenden Ausblick auf die kommende Zeit geben. Abgesehen von der jährlichen Amphibienaktion, sei im letzten Jahr coronabedingt eher Schreibtischarbeit angesagt gewesen, teilt der BUND weiter mit. Das Leitungsteam wolle daher den Schwerpunkt der nächsten Monate mehr auf naturkundliche Aktivitäten im Freien und die Erarbeitung eines breit angelegten, umweltrelevanten Konzeptes für dieGemeinde legen. Wer sich für die BUND-Arbeit interessiert oder mitarbeiten will, kann sich auf der Webseite informieren unter www.bund-kressbronn.de.