BUND-Hauptversammlung mit Vorträgen

Der BUND, Ortsverband Kressbronn, hält am Mittwoch, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Nebenzimmer des Restaurants „Kretzergrund“ in Kressbronn seine diesjährige Jahreshauptversammlung ab. Neben den üblichen Regularien stehen Neuwahlen an. Zudem wird es an diesem Abend zwi Vorträge geben. Maximilian Schuff berichtet über den Bund Naturschutz Lindau. Anders als in Baden-Württemberg ist die sehr aktive Lindauer Gruppe des BN für den gesamten Landkreis zuständig. Die Themen sind auch aufgrund der räumlichen Nähe zu Kressbronn ähnlich. Danach wird der neue Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Kressbronn, Dr. Thomas Hegel, über seine Arbeit und seine Vorhaben berichten.