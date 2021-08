Bürgerstiftung will Kressbronner Schülerinnen und Schüler fördern

Bei seiner jüngsten Ratssitzung beschloss der Stiftungsrat der Kressbronner Bürgerstiftung gemeinsam mit dem Vorstand die Förderung zahlreicher Projekte in der Gemeinde sowie die Unterstützung mehrerer in Not geratener Einzelpersonen und Familien aus Kressbronn. Das berichtet die Stiftung in einer Pressebericht.

Gefördert werden am Bildungszentrum Parkschule (BZP) eine geplante Alpenüberquerung von Schülerinnen und Schülern und der Aufbau einer Bläserklasse. Gemeinsam mit der Gemeinde Kressbronn werden im neuen Schuljahr Nachhilfestunden für Schülerinnen und Schüler des BZP durch Lehrer an dieser Schule finanziert. „Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen wie Schulschließungen, Wechselunterricht und Home-Schooling haben zu erheblichen Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern geführt. Zwar hat es die Schule geschafft, mittels digitalem Fernunterricht fast alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen, doch ließen sich eben leider nicht alle Kinder durch diese neue Unterrichtsform erreichen, sodass bei einigen Kindern große Defizite im Lernbereich entstanden sind“, so die Stiftung in der Mitteilung. Die Schule werde deshalb im neuen Schuljahr eine Nachhilfe für die von diesen Lerndefiziten am stärksten betroffenen Kinder organisieren, welche von staatlicher Seite nicht finanziert wird, sodass die Schule auf die Mittel der Gemeinde und der Bürgerstiftung angewiesen ist.

Mehrfach konnten laut Pressebericht auch Kressbronner Einzelpersonen und Familien, die unverschuldet in Not geraten sind und bei denen die staatliche Finanzhilfen Lücken aufweisen, unterstützt werden. So beispielsweise eine alleinerziehende Mutter mit 3 minderjährigen Kindern, die durch einen notwendigen Umzug nach Kressbronn einen Zuschuß zu den Umzugskosten benötigte.

Auch an der Nonnenbachschule werde seitens der Stiftung drei Projekte gefördert, nämlich das Projekt „Sexuellen Aufklärung für Viertklässler“, das Projekt Erlebnistrommeln und das Projekt „Ich bin stark“ zur Generalprävention und Konfliktbewältigung. Das DRK Kressbronn baut derzeit eine Betreuungsgruppe-Akut auf und die Stiftung finanziert eine Heizung für das hierfür benötigte Betreuungszelt. Schließlich werde auch der siebten Kunstcampus des Arbeitskreises Kunst der Kulturgemeinschaft mit dem hiesigen Künstler Hubert Kaltenmark Anfang September dieses Jahres mitfinanziert.