Bürgermeisterwahl Kressbronn: Sie haben Fragen an die Kandidaten?

Auf den Zahn fühlen – das wollen wir den Kandidaten, die in Kressbronn zur Bürgermeisterwahl antreten. Wir werden dazu ein Redaktionsgespräch mit beiden ernst zu nehmenden Bewerbern führen, das wir aufzeichnen und auf unserer Homepage veröffentlichen. Daniel Enzensperger und Jörg Geffken konfrontieren wir dabei auch mit Themen und Fragen, die unsere Leserinnen und Leser aus Kressbronn uns dazu schicken. Was wollen Sie von den Kandidaten wissen? Was brennt Ihnen auf den Nägeln? Was wollen sie Enzensperger und Geffken mit auf den Weg geben?

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Schicken Sie uns Ihre Fragen und Themen per E-Mail an r.schaefer@schwaebische.de mit dem Betreff „Bürgermeisterwahl“. Einsendeschluss: Donnerstag, 29. September, 12 Uhr. Am Freitag, 30. September, treffen die beiden Kandidaten vor laufender Kamera aufeinander und haben Gelegenheit, zu Ihren Fragen Stellung zu nehmen.