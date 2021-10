Bürgermeister begrüßt Fünftklässler des Bildungszentrums Parkschule

Wie schon in den vergangenen Jahren hat Bürgermeister Daniel Enzensperger zu Beginn des Schuljahres die Fünftklässler des Bildungszentrums Parkschule eingeladen, um den Schülerinnen und Schülern das Rathaus zu zeigen und ihnen einen guten Start in der weiterführenden Schule zu wünschen, heioßt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Die Kinder stellten dem Bürgermeister einige Fragen. So wollten sie wissen, was man als Bürgermeister so den ganzen Tag tut, was ihm an dem Beruf besonders Spaß macht und was er noch so alles für die Gemeinde vorhabe. Enzensperger nahm sich Zeit und ging auf alle Fragen ein. Besonders Spaß mache ihm als Bürgermeister, sich für die Gemeinde einzusetzen, den Menschen zuzuhören und auch die Verantwortung zu tragen. Auch wenn es manchmal sehr anstrengend sei und er viele Termine habe, mache ihm die Arbeit Spaß und er fühle sich als ganz normaler Bürger der Gemeinde Kressbronn.

Als Begrüßungsgeschenk versprach der Bürgermeister, in den nächsten Wochen mit einem kleinen Frühstück in die Schule zu kommen und die Klassen zu besuchen. „Ich glaube, von einer Butterbrezel habt ihr mehr als von einer Kleinigkeit, die am Ende vielleicht doch irgendwie verloren geht“, so Daniel Enzensperger.

Um den philippinischen Schülerinnen und Schüler des Hilfsprojektes Kressbronn-Toril Education Program (KTEP) zum Schulstart auch eine Freude zu machen, bat Bürgermeister Enzensperger die Kinder, ihre alten Schulranzen, die sie nicht mehr benötigen, mitzubringen. Damit möchte die Gemeinde nicht nur den Schülerinnen und Schülern etwas Gutes zu tun, sondern gleichzeitig auch ein gemeinnütziges Projekt unterstützen.

Enzensperger war es wichtig, die Kinder so darauf aufmerksam zu machen, dass nicht jedes Kind so viel Glück hat, zum Schulstart einen neuen Schulranzen zu bekommen. Um den Transport der Schulranzen zu finanzieren, spenden die Gemeinde Kressbronn sowie die Bäckerei Zeh, von der die Butterbrezeln kommen, einen Beitrag an das philippinische Hilfsprojekt. KTEP hilft seit 25 Jahren bedürftigen Menschen in der Kleinstadt Toril auf den Philippinen.