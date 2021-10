Bürgerbus-Verein Kressbronn kommt zusammen

Der Verein Bürgerbus Kressbronn e.V. lädt zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung ein, die aufgrund von Corona mehrfach verschoben werden musste.

Am Dienstag, 26. Oktober, um 19 Uhr trifft sich der Verein laut Pressemeldung in der Vereinsgaststätte, Maicher Straße. Hauptpunkte der Tagesordnung sind die Berichte der Vorstandsmitglieder sowie die aktuelle Situation ohne den Regelbetrieb ÖPNV. Da die Personen-/Vorstandswahlen zweijährig stattfinden, stehen diese erst 2022 wieder an.

Wie es weiter heißt, bietet der Bürgerbus weiterhin einen sozialen Fahrdienst an, der mobil Eingeschränkten und Hilfebedürftigen den Besuch von Ärzten, hier insbesondere Fachärzten in Nachbarorten, von Physiotherapeuten, Kliniken, Apotheken und ähnlichem ermöglicht.

Die Einsatzzeiten sind von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr. Der Kontakt erfolgt unter Telefon 07543 / 96 62 60 oder per E-Mail unter buergerbus@kressbronn.de. Im Netz findet man den Bürgerbus über einen Link auf der Seite der Gemeinde Kressbronn www.kressbronn.de.