Bürgerbus Kressbronn wird noch flexibler

Der Bürgerbus Kressbronn e.V. bietet seit 14. Februar 2018 ein innovatives Rufbussystem für Jung und Alt, für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, bis hin zum Rollstuhlfahrer, sogar für Urlauber und Ausflügler. Auch Sonderfahrten sind laut Pressemitteilung der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH möglich. Seit 1. Juli bemühen sich die Verantwortlichen aus Bürgerbus Verein, Gemeinde und Landratsamt nun um ein noch attraktiveres Fahrplanangebot.

Und dies offensichtlich mit Erfolg. Denn ab sofort verkehrt der Bürgerbus Kressbronn in einem sogenannten Flächenbetrieb. Damit setzen die Macher eine wichtige Weiterentwicklung um. Die Betriebszeiten liegen hierbei von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Von Mitte Mai bis Mitte September werden die Betriebszeiten über 17 Uhr hinaus bis auf 18.30 Uhr ausgedehnt. „Bei anderen Rufbus- und Bürgerbus-Angeboten hat die Umstellung auf den flexiblen Flächenbetrieb zu einer deutlichen Erhöhung der Fahrgastzahlen geführt. Das wünschen wir uns natürlich auch für unseren Bürgerbus in Kressbronn“, sagt Gerd Voß, Vereinsvorsitzender des Bürgerbus Kressbonn.

Nicht nur der Fahrbetrieb wird flexibler, auch werden nun mehr Haltestellen bedient. Zu den neuen Kressbronn-Haltestellen gehören: Bauernpfad-Berg, Betznau Dorfbach, Bücherei, Camping Iriswiese, Danziger Weg 4, Ernst-Lehmann-Straße, Gohren Auenweg, Hauptstraße, Apotheke, Heidachstr. Mitte, Kirchsteige 6, Pfänderstraße Insel, Retterschen Mitte, Schillerstraße 19, Spitzgartenweg Ost, St. Gallussstraße 36 und Talholzweg/Ev. Kirche. Des Weiteren wurde die bestehenden Haltestelle Hüttmannsberg Ort verlegt.

Der starre Fahrplan sei Vergangenheit, heißt es in der Mitteilung weiter. Wie alle Rufbusse im bodo-Verbundgebiet verkehrt auch der Bürgerbus Kressbronn unter der bodo-Marke „emma – einfach mobil mit anschluss“. Somit könne ein Fahrwunsch über die emma-Hotline oder auch in Web & App angemeldet werden. Wichtig: Fahrgäste melden ihre Mitfahrt mit dem BürgerBus einfach vorab an. (spätestens eine Stunde vor gewünschter Abfahrt). Dies gehe schnell und einfach telefonisch unter 0751 / 361 41 52 oder per Bodo-FahrplanApp.

Der Fahrpreis je Einzelfahrt liegt damit weiterhin bei 1,50 Euro. Alle bodo-Fahrscheine (Schülermonatsfahrkarten, Abos, Monatskarten, Tageskarten und so weiter), die an Feriengäste ausgestellte Gästekarte der Gemeinde Kressbronn sowie die Echt-Bodensee-Card (EBC) werden anerkannt.